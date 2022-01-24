لبنان: سعد الحريري يعلن عزوفه عن النشاط السياسي ويدعو حزبه الى الحذو حذوه

الحريري "منع الحرب الأهلية فرضت عليه تسويات أتت على حسابه قد تكون السبب وراء فشل تأمين حياة أفضل للبنانين".

أعلن رئيس "تيار المستقبل"، رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، في كلمة له اليوم الإثنين، تعليق عمله في الحياة السياسية ودعا تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم التوجه للانتخابات النيابية وعدم تقديم أي ترشيحات من التيار أو باسمه، على ما جاء في موقع العربي.

وقال: "لا شك في أن منع الحرب الأهلية فرض علي تسويات، من احتواء تداعيات 7 مايو/أيار، إلى اتفاق الدوحة، إلى زيارة دمشق، إلى انتخاب ميشال عون (الرئيس اللبناني)، إلى قانون الانتخابات، وغيرها"، مشيراً إلى أن هذه التسويات، التي أتت على حسابه، وفق قوله، قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة أفضل للبنانيين".

ودفع إعلان الحريري مناصريه وغالبيتهم توافدوا من مناطق شمال لبنان الى الخروج الى الشوارع والإعلان عن رفضهم لهذا القرار معتبرين أن "رئيس المستقبل سعد الحريري لا بديل عنه في الساحة السنية واللبنانية عامةً، ولا يمكن لغيره النهوض بالبلد، وعليه الاستمرار في الحياة السياسية والنيابية لاستكمال مشروعه السياسي لبناء الدولة".

وشدد المناصرون من أمام مقر الحريري في التحرك الذي انضم إليه أيضاً نواب وقادة في "تيار المستقبل" على أنهم لن يتخلوا عنه، ولن يسمحوا بترك الساحة للغير، ولا سيما الخصوم الذين سيسارعون لاستغلال عزوفه وابتعاده عن المشهد السياسي، سواء على صعيد الطائفة السنية أو محلياً وداخلياً وخارجياً.