تقرير: ايران تملك القدرات الكاملة لتصنيع قنبلة نووية خلال أسابيع

الجمهورية الإيرانية الإسلامية تشكل أخطر تهديد خارجي على إسرائيل، وفي مقدمة ذلك سعيها لامتلاك قدرة نووية عسكرية

أشار معهد دراسات الأمن القومي في وثيقة التقييمات الاستراتيجية السنوية إلى أن إيران التي تواصل السعي لبلوغ "العتبة النووية" - لديها فعلاً جميع القدرات المطلوبة لتصنيع قنبلة نووية في غضون أسابيع. ويشير التقرير إلى أن طهران عازمة على بناء وتعزيز قدراتها العسكرية وتهديد إسرائيل على طول حدودها من عدة جبهات، سواء من خلال الحرب بالوكالة عن طريق إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة أو من خلال الاستهداف المباشر، حسبما جاء في موقع واينت.

يشار الى أن فريق البحث ومن ضمنه رئيس المعهد البروفسور مانويل تراختنبرغ حضروا الى منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ وقاموا بتسليمه التقرير، في حفل أقيم في مكتبه.

واعتبر التقرير أن الجمهورية الإيرانية الإسلامية تشكل أخطر تهديد خارجي على إسرائيل، وفي مقدمة ذلك سعيها لامتلاك قدرة نووية عسكرية. وتواجه اسرائيل صعوبة بنيوية في التعاطي وحدها مع التحديات التي تفرضها التحركات الإيرانية المتشعبة إضافة الى الحاجة المتزايدة بتعميق التنسيق والعلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة سواء تم التوصل الى اتفاق بين ايران والقوى العظمي بخصوص الملف النووي أم لا.

ولفت التقرير الى سعي ايران الدؤوب الى خلق تهديدات لإسرائيل على أكثر من جبهة. فبالإضافة إلى آلاف الصواريخ، تزود إيران وكلاءها بانتظام بآلاف الطائرات بدون طيار، القادرة على اختراق الأجواء الإسرائيلية من كافة الجبهات.

وبحسب التقرير ، فإن إسرائيل تجد نفسها عالقة في حرج استراتيجي حيال الملف النووي الإيراني. فكافة السيناريوهات المحتملة فيما يخص المحادثات النووية- سواء كان ذلك اتفاقاً جزئياً أو المراوحة في المكان، أو حتى غلق باب المحادثات هي سيئة بالنسبة لإسرائيل. من جهة أخرى، فإن معارضة اسرائيل للتسوية بين الدول العظمى وايران والتي ستركز على تجميد الخطة النووية ستتركها معزولة بلا خيارات، سوى الخيار العسكري من أجل إبعاد إيران عن القنبلة النووية.

هذا ولفت تقرير سابق لواينت على أن الحكومة برئاسة نفتالي بينيت أقرت زيادة مالية مخصصة لعمليات سرية حيث تم تحويل 9 مليارات شيكل لوزارة الأمن.