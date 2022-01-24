أول دورية جوية مشتركة بين روسيا وسوريا على طول الحدود الاسرائيلية السورية

الدورية الجوية نفذت لأول مرة وأعلن بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية بأنها ستكون منتظمة

لأول مرة، نفذت طائرات عسكرية روسية دورية مع سلاح الجو السوري على طول الحدود مع اسرائيل في هضبة الجولان. وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فان المقاتلات انطلقت من القاعدة العسكرية حميميم، ومطار الضمير ومطار سيكال ومن هناك الى الحدود مع اسرائيل، بحسب موقع "ماكو" الاسرائيلي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان"مسار الدورية المشتركة مع سلاح الجو السوري كان على طول الحدود مع اسرائيل في هضبة الجولان من الشمال الى الجنوب، وبعد ذلك حلقوا على طول جزء من الحدود مع الاردن ومن هناك الى منطقة الفرات والشمال". وإضاف البيان ان "المقاتلات الروسية انطلقت من قاعدة حميميم والسورية من الضمير وسيكال".

وأشار البيان بأن الروس استخدموا مقاتلات حربية من طراز سوخوي SU-35، سوخوي 34، اضافة لطائرة استطلاع وجمع معلومات من طراز ايلوشين A-50، ومن الجانب السوري ارسلت مقاتلات حربية ميغ 29 وميغ 23.

وأعلن رسميا أن "المقاتلات الحربية السورية كانت مسؤولة عن تغطية وادارة المراقبة الجوية في اطار الدورية المشتركة، المقاتلون الروس تدربوا على تنفيذ هجمات ارضية في المنطقة". واضيف ان المقاتلين الروس نفذوا اطلاق ذخيرة حية ، قذائف وصواريخ ضد أهداف ارضية في مرمى سىلاح الجو السوري في المنطقة.

وذكر البيان ان الحديث يدور عن الدورية الاولى ولن تكون الاخيرة ، وافادت وزارة الدفاع الروسية:"طيارو كلا البلدين اكتسبوا تجربة هامة في تفاعلهم، فضلا عن مهارات جديدة ومهمة". وختمت وزارة الدفاع الروسية "من الآن فصاعدا الرحلات المشتركة ستتحول الى منتظمة".

هناك تعاون بين الجيش السوري والروسي، بما يشمل دورة طيران يقوم الروس بتلقينها للطيارين في سلاح الجو السوري، الذي يحاول التعافي بعد سنوات الحرب الاهلية في البلاد، ومؤخرا عمل الروسي على تأهيل 50 طيار روسي تعلموا كيفية التعامل مع المشاكل التقنية في ظل النقص بالمختصين بالميكانيكا.