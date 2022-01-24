القوات الكردية بسوريا: السيطرة على 300 داعشي تحصنوا في سجن الحسكة

يزعم تنظيم الدولة الإسلامية أن رجاله تمكنوا من تحرير أكثر من 800 مقاتل من السجون، وأن بعضهم يشارك في عملية

أعلنت القوات الكردية في سوريا، والمعروفة باسم منظمة سوريا الديمقراطية، إنه تم اليوم اعادة اعتقال أكثر من 300 من مقاتلي داعش المتورطين في أعمال إرهابية، الذين كانوا قد تحصنوا في سجن غيران في مدينة الحسكة بعيد اقتحامه يوم الخميس على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، بعد استسلامهم.

من جهته، يزعم تنظيم الدولة الإسلامية أن رجاله تمكنوا من تحرير أكثر من 800 مقاتل من السجون، وأن بعضهم يشارك في عملية لا تزال مستمرة. يذكر انه اندلع بعد الهجوم على المنشأة قتال عنيف بين مسلحي داعش والقوات الكردية التي تحرس المنشأة، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 150 شخصًا - معظمهم من أعضاء داعش.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط إثنين وخمسين مقاتلا بصفوف المقاتلين الأكراد. وقُتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين في الحسكة نتيجة تبادل إطلاق النار بين الطرفين، وفر مئات السكان من منازلهم تحت تهديد القتال.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول أمني، قد أفادا، أن تمردا اندلع الأحد، في سجن للقوات الكردية حيث يحتجز أشخاص متهمون بالانتماء إلى "تنظيم الدولة"، وقد فر السجناء.

وذكر التلفزيون السوري في وقت سابق أن 12 متشدداً فروا من السجن باتجاه الضواحي الجنوبية للحسكة.

وأفاد المصدران، في وقت متأخر من مساء الأحد، ظل الوضع متوترا في سجن غويران في بلدة الحسكة شمال شرق سوريا ولا تزال عمليات البحث عن الهاربين مستمرة. وبحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان،، تم تنفيذ "التمرد" من قبل "عناصر "تنظيم الدولة" في سجن "غويران" الذي يضم حوالي 5000 معتقل "من جنسيات مختلفة" بتهمة الانتماء إلى "داعش".