تقرير: مواقع إيرانية وهمية لتجنيد جواسيس لإسرائيل تستخدم صورا للعلم الإسرائيلي

تحديد ما لا يقل عن 16 موقعا مزيفا عرفوا أنفسهم بشكل خاطئ على أنها مواقع تابعة للمخابرات الإسرائيلية

كشف موقع "ديلي بيست" الأمريكي، في تحقيق مفصل عن "مواقع إيرانية وهمية لتجنيد جواسيس لإسرائيل"، اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن "التحقيقات تؤكد أن المواقع الوهمية لا علاقة لها بأجهزة المخابرات الإسرائيلية" تظهر باللغة الفارسية وتستخدم "صورة العلم ورقم هاتف مع الرمز الإسرائيلي على شعارهم".

وأضاف التحقيق الصحفي أنه "بالاعتماد على النتائج التي توصل إليها خبراء الأمن السيبراني، نشرت صحيفة ديلي بيست تقريرًا عن قيام إيران بمحاصرة الفضاء الإلكتروني لخداع المهتمين بالتعاون مع إسرائيل".

وقال الخبراء إنهم حددوا ما لا يقل عن 16 موقعا مزيفا عرفوا أنفسهم بشكل خاطئ على أنها مواقع تابعة للمخابرات الإسرائيلية، وبدأت أنشطة هذه المواقع منذ حوالي 4 سنوات وكان الهدف هو ربط الأشخاص المهتمين بالتعاون مع إسرائيل والوقوع في نهاية المطاف في فخ السلطات الإيرانية.

ولفت التقرير إلى أن "هذه المواقع تستخدم إعلانات عبر خدمة مثل جوجل وتظهر في إيران وسوريا ولبنان للإعلان عن الناس وجذبهم".ونبه إلى أن "تلك المواقع في الأساس جزء من أنشطة مكافحة التجسس للنظام الإيراني"،وتابع: "مثال على هذا الموقع هو VIP Human Solutions، الذي دعا أفضل العناصر العسكرية والأمنية في سوريا وحزب الله في لبنان إلى التعاون مع الوعد بالتوظيف الفوري والرواتب العالية".

وأضاف: "هذه المواقع لم تكن مستقرة وظهرت واختفت في السنوات الأربع الماضية، وتظهر أثناء قيام الشخص بالبحث وهي بمثابة مواقع التصيد الاحتيالي في الشرق الأوسط".

التقرير نفسه لفت إلى أن ظهور هذه المواقع من جديد في محرك البحث العالمية يتم عبر تقديم نفسها على أنها مؤسسات فكرية أو منظمات تركز على قضايا الشرق الأوسط.

وبهذه الطريقة، تم اكتشاف أن هذه المواقع تخدع المستخدمين للاعتقاد بأنهم على اتصال بوسائل الإعلام أو المؤسسات الإسرائيلية أو الدول المطلة على الخليج العربي.

ويرى التقرير الأمريكي أن "شركة غوغل وفيسبوك لم يتمكنان من العثور على المصدر الحقيقي لإطلاق وتشغيل هذه المواقع المزيفة".

فيما يعتقد خبراء الأمن السيبراني أن الطريقة التي تستخدمها هذه المواقع المزيفة هي نفس الطريقة التي يستخدمها قراصنة تابعون للنظام الإيراني؛ وهي إرسال رسائل بريد إلكتروني بها شعارات وتصميمات مشابهة للصحف الإسرائيلية المعروفة إلى أكاديميين وخبراء في شؤون الشرق الأوسط وإيران وتشجيعهم على حضور مقابلة عمل".