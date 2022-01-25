تقرير: إسرائيل تجري محادثات مع روسيا بشأن سوريا قد تحد من الهجمات الجوية

غالبًا ما يُنظر إلى علاقة إسرائيل بروسيا على أنها مرتبطة بالتنسيق العسكري بين البلدين في سوريا

أشار تقرير الى قيام مسؤولين عسكريين إسرائيليين بإجراء محادثات مع نظرائهم الروس لتهدئة التوترات، على إثر إعلان وزارة الدفاع الروسية يوم الإثنين، إنها قامت بدورية مشتركة مع سوريا على طول حدود الأخيرة، بما في ذلك منطقة مرتفعات الجولان داخل الحدود الإسرائيلية.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع واينت دون تحديد المصدر فإن إسرائيل قد تحد من حملتها الجوية في العمق السوري في أعقاب هجوم السبت، فور انتهاء المحادثات.

وغالبًا ما يُنظر إلى علاقة إسرائيل بروسيا على أنها مرتبطة بالتنسيق العسكري بين البلدين في سوريا، لا سيما عندما ينفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مدن سورية، وفقًا لموقع تايمز أوف إسرائيل.

واضطلعت روسيا بدور في الحرب الأهلية في سوريا ابتداء من عام 2015 وساعدت منذ ذلك الحين في قلب ميزان القوى لصالح الأسد والجيش السوري، الذي يسيطر الآن على جزء كبير من البلاد. ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر أحد الحلفاء القلائل للرئيس السوري بشار الأسد.

والتقى بوتين والأسد في موسكو في سبتمبر 2021 لمناقشة التعاون العسكري بينهما، والذي يقدر بمئات من القوات الروسية المنتشرة في جميع أنحاء سوريا.

تشن إسرائيل باستمرار غارات جوية داخل سوريا، الأمر الذي تبرره على أنه ضروري لمنع إيران من الحصول على موطئ قدم في المنطقة، بما في ذلك تسليح وتدريب وكلائها.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، نفذت إسرائيل 30 غارة جوية في سوريا عام 2021، أسفرت عن مقتل 130 شخصًا، بينهم خمسة مدنيين و 125 مقاتلاً موالياً.

في الشهر الماضي، ألغى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارته لإسرائيل وسط توترات مع جارتها أوكرانيا. وكان من المتوقع أن يلتقي بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لبحث الوضع في سوريا.