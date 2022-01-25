إسرائيل: تسجيل أكثر من 83 ألف إصابة جديدة بوباء كورونا لليوم الثاني على التوالي

وجود 845 مصابا في حالة خطيرة، منهم 177 تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 83،613 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال 24 ساعة المنصرمة بنسبة إيجابية بلغت 31.504 في المئة، مشيرة إلى وجود 845 مصابا في حالة خطيرة، منهم 177 تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وكان مسؤولون كبار في النظام الصحي الإسرائيل قد أكدوا أمس الاثنين أن موجة العدوى التي يغذيها المتحور "اوميكرون" من المتوقع أن تبلغ ذروتها هذا الأسبوع، بينما من المتوقع ظهور انخفاض في عدد الاصابات في حالة خطيرة الأسبوع الوشيك.

تلقى الجرعة الأولى 6.686.451 شخصا والجرعة الثانية 6.066.056 والجرعة الثالثة 4.428.830 والجرعة الرابعة 603.903 ، بلغت الوفيات 8487 منذ تفشي الوباء في الابلاد إلى اليوم

وعلى الرغم من استمرار تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات، يميل الإسرائيليون إلى التطعيم بشكل أقل فأكثر، حيث تلقى 746 شخصا جرعتهم الأولى الاثنين ومنذ الجمعة المنصرم، تلقى 2912 شخصا جرعة أولى من اللقاح مقابل 10629 في الفترة بين 14 و 17 يناير/كانون الثاني الجاري ويمثل هذا انخفاض بنسبة 72 في المئة في عدد الملقحين، على خلفية نوايا إلغاء أو تعديل الجواز الأخضر عند مدخل أماكن مختلفة - مما يشهد على خطة تطعيم كاملة.

ومن جهتها أوصت اللجنة الاستشارية الإسرائيلية لمكافحة وباء كورونا اليوم الثلاثاء بالسماح بجرعة رابعة من اللقاح لجميع البالغين بعد 5 أشهر من التعافي من المرض أو إعطاء جرعة معززة.