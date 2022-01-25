احباط عملية تهريب اسلحة بقيمة 3 ملايين شاقل شمالي اسرائيل

احباط عملية التهريب جاء بعد مطاردة بوليسية بالقرب من مدينة بيسان شمالي اسرائيل

احبطت قوات الجيش والشرطة الاسرائيلية اليوم عملية تهريب وسائل قتالية بقيمة 3 مليون شاقل، وجاءت بعد مطاردة في الشوارع القريبة من مدينة بيسان شمالي اسرائيل.

ورصدت قوات الامن الاسرائيلية بحسب القناة (13) ثلاثة مركبات مشبوهة في الشارع 90، وقامت بإغلاق الطريق أمامهم وبعد المطاردة اعتقلوا 4 تجار أسلحة، بينهم سيدة بسنوات الاربعين من عمرها، وفي حوزتهم 53 قطعة سلاح من أنواع مختلفة.

من بين الاسلحة التي ضبطتها الشرطة بحوزة المهربين: 39 مسدس، 10 بنادق كلاشنكوف، و4 بنادق من طراز M-16، كما ضبطت 3 مركبات استخدمها المشتبهون.

وعلى صعيد متصل، احبطت الشرطة الاسرائيلية في شهر تموز/يوليو الماضي محاولة تهريب 43 مسدس قيمتها 2.7 مليون ساقل في منطقة قرية الغجر على الحدود اللبنانية ورصد الجيش المشتبهين ونجح باعتقالهم بالتعاون مع الشرطة الاسرائيلية.