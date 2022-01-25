المبعوث القطري محمد العمادي زار اسرائيل الاثنين

المبعوث القطري زار اسرائيل واجتمع مع منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق غسان عليان

افاد موقع "واينت" الاخباري نقلا عن مصادر دولية أن المبعوث القطري محمد العمادي زار امس الاثنين اسرائيل واجتمع مع منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، الجنرال غسان عليان ، وكان العمادي زار هذا الاسبوع قطاع غزة بعد أن توقف عن زيارتها لفترة طويلة.

ومؤخرا بدأت قطر بالتعاون مع المبعوث الاممي للشرق الاوسط، ثور ويسلند بتوزيع المنحة القطرية لسكان القطاع، ويتم تقديم المنحة من خلال قسيمة بقيمة 100 دولار لكل عائلة، وتم توزيعها على 100 الف عائلة.

في اطار الزيارة الى القطاع، قام العمادي بفحص آلية توزيع الاموال الجديدة، عن طريق الامم المتحدة، بصورة مختلفة عن الآلية القديمة التي كان يتم خلالها ادخال مبالغ نقدية الى القطاع عن طريق اسرائيل. توزيع المنحة القطرية يتم في المراكز والمتاجر الصغيرة في قطاع غزة. سكان القطاع المؤهلين لنيل المنحة، والذين تم الموافقة عليهم امنيا من جانب اسرائيل، يمكنهم شراء منتجات من خلال القسيمة أو سحب الأموال نقدا.