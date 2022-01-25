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بدعوة من ولي عهد ابو ظبي:الرئيس الاسرائيلي يزور الامارات الاحد القادم

i24news

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الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ
Photo by Avshalom Sassoni/Flash90الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ

تأتي زيارة الرئيس الاسرائيلي بعد دعوة من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد

بدعوة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ، سيجري الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ أول زياره رسمية لرئيس اسرائيلي الى دولة الامارات، وذلك في 30 و31 من شهر كانون ثاني/يناير الجاري. 

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وبحسب البيان الصادر عن مقر الرئيس الاسرائيلي فان هرتسوغ سيزور دبي وابو ظبي وسيجتمع خلال الزيارة مع ولي عهد ابو ظبي ورئيس الحكومة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد، ومع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكثوم، ومع مسؤولون اماراتيون وممثلون عن الجالية اليهودية وسيفتتح "يوم إسرائيل" في معرض اكسبو 2020 في دبي.  

وسينطلق الرئيس الاسرائيلي برفقه زوجته ميخال الاحد القادم الى دولة الامارات ، وصرح هرتسوغ قبل زيارته بحسب البيان الصادر عن مقره :"يشرفنا ان نصنع التاريخ بإجراء أول زيارة لرئيس دولة اسرائيل الى دولة الامارات. هذه الزيارة الهامة تجري بالوقت الذي فيه الشعب الاسرائيلي والشعب في الامارات يعملون على وضع الأسس لمستقبل جديد مشترك". 

وأضاف هرتسوغ :"أنا اؤمن ان هذه الشراكة الجديدة والشجاعة ستؤدي الى تغيير ايجابي في الشرق الاوسط وستخلق الهاما في المنطقة كلها. نحن شعب يطلب السلام، وسوية سنوسع دائرة السلام التاريخي للاتفاقيات الابراهيمية وتأثيرها، سنخلق عالم أفضل، متسامح وآمن أكثر من أجل الاجيال القادمة. اشكر الشيخ محمد بن زايد على دعوته السخية والتي هي فرصة تاريخية لتعميق علاقات الصداقة بين شعبينا". 

  

  

  