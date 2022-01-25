وزارة الصحة الاسرائيلية: حالات الوفاة جراء كورونا يرتفع الى 40 حالة يوميا

المعطيات تأتي مع اشتداد موجة كورونا الحالية واقترابها من الوصول الى ذروتها

شهد الاسبوعان الماضيان ارتفاعا كبيرا بعدد حالات الوفاة جراء مضاعفات كورونا وبين المرضى الذين حالتهم خطيرة، ووفقا للنشر في صحيفة هأرتس، فأنه بحسب وزارة الصحة، في الايام الاخيرة يوجد 40 حالة وفاة يوميا، هذه المعطيات لا يتم تحديثها في موقع بيانات وزارة الصحة، ويتم تحديثها بأثر رجعي- بعد الحصول على شهادات وفاة وموافقة ان سبب الوفاة هو كورونا وليس مرض آخر.

وذكر التقرير الصادر صباح اليوم عن مركز المعلومات والمعرفة القومي ان عدد الاصابات الخطيرة قفز ثماني مرات في غضون اسبوعين، وبلغت الاصابات الخطيرة 856 اصابة بينهم 245 حالتهم حرجة، في الاسبوع الاخير سجل 250 اصابة جديدة حالتها حرجة، أكثر من 80% منهم بجيل 60 فما فوق و13% بجيل 40 الى 59 عاما.

واضاف التقرير:"نحن في ذروة موجة، مع احتمال اعلى للاصابة، لذلك يوصى بأن يتجنب السكان المعرضون للخطر وكبار السن الاتصال الغير ضروري حتى تنحسر الموجة، وهو أمر متوقع قريبا".

منذ بداية الموجة الخامسة تم تشخيص أكثر من مليون اصابة، والتي تشكل 11% من سكان اسرائيل، وفقط في الاسبوع الاخير تم تشخيص 522 الف اصابة جديدة.