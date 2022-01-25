نتنياهو يهاجم الحكومة الاسرائيلية بشدة بسبب سياستها بالتعامل مع أزمة كورونا

رئيس المعارضة يتهم الحكومة الاسرائيلية "بالتخلي عن المواطنين وتركهم لمصيرهم"

هاجم رئيس المعارضة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم رئيس الحكومة نفتالي بينيت ورئيس الحكومة البديل يائير لابيد وطالب الجمهور"الاعتباء بأنفسهم - لأن هذه الحكومة لا تحميكم".

وهاجم رئيس المعارضة الحكومة بسبب سياسة فحوصا الاطفال التي من المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ الخميس وقال :"رغم الشهادات من الولايات المتحدة عن المرض والاعراض الشديدة التي تصيب الاطفال الذي مرضوا باوميكرون، الحكومة قررت انه بعد يومين سننتقل الى اصابة جماعية لجميع اطفال اسرائيل".

وحذر نتنياهو نتنياهو :"بدون حجر صحي، بدون تطبيق، بدون فحوصات منتظمة- الجميع سيصاب. وحتى الاطفال سيصابون وسيحتاجون الى علاج بالمستشفى وسيعانون من عوارض جانبية على مدار سنوات، الاطفال سيتسببون بالعدوى للطواقم التربوية، وبعد ذلك سيعودون الى البيب لنقل العدوى الى الاب والام، والجد والجدة. هذا خطر حقيقي" واضاف "الحكومة الفاشلة هذا تسير تجاه هذا بعيون مفتوحة وصفر قرارات".

وتابع نتنياهو :"هذه الحكومة فقد السيطرة" وبرأيه :"هناك أكثر من 800 مريض حالتهم خطيرة، الامر الذي يضر بعلاج مرضى غير مصابين بكورونا. واشخاص يموتون بدون سبب، الاسبوع الماضي توفي اكثر من 126 اسرائيلي". واضاف :"وبعضها وفيات لا داعي لها ، فقط لأن بينيت لا يقوم بأي شيئ".

وأعرب نتنياهو عن أمله لعدم الوصول الى انهيار بالنظام الصحي بعد العبء الكبير على المستشفيات بسبب ارتفاع اصابات كورونا،واصابة عدد كبير من الطواقم الصحية ودخول جزء منهم الى الحجر الصحي. كما انتقد بشدة نتنياهو الحكومة على عدم منحها تعويضات للمواطنين جراء الاضرار الاقتصادية بسبب قيود كورونا، وهو امر حرصت حكومته على القيام به.

وخلص نتنياهو ان "بينيت ولابيد بكل بساطة تخلوا عن مواطني اسرائيل وتركوهم لمصيرهم" وطالب الجمهور التحلي بالمسؤولية والحفاظ على اعزائهم من خلال اتباع التعليمات والقيود المفروضة واخذ التطعيم.

ورد رئيس الحكومة الاسرائيلية بينيت وقال :"من الجيد ان نرى نتنياهو قد تفرغ من شؤونه الشخصية وبدأ بنشر الهستيريا والفوضى كعادته، بعد 3 اغلاقات، 6,500 اسرائيلي توفي و100 الف مصلحة تجارية اغلقت، مليون عاطل عن العمل، واطفال تعلموا فقط عن طريق الشاشات-مواطنو اسرائيل يقولون له- شكرا لك لكن ليس شكرا لك. الحكومة تحت قيادتي ستستمر بادارة الدولة بهدوء وبمسؤولية".