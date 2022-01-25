حسين الشيخ :"الاجتماع مع لابيد كان ناجحا جدا وسيفتح الابواب لاتصالات مستقبليه"

الوزير الفلسطيني لموقع "والا "نقلت رسالة من ابو مازن يؤكد بها على اهمية وجود أفق سياسي"

صرح وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في مقابلة مع موقع "والا" العبري بأن اجتماعه مع وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد الاحد كان ايجابيا جدا و"فتح الباب" أمام زيادة الاتصالات بين اسرائيل والفلسطينيين وقال الشيخ :"نحن نريد ان يبقى هذا الباب مفتوحا حتى نتقدم مستقبلا ايضا باستئناف المفاوضات".

واجري الاجتماع بين لابيد والشيخ في منزل لابيد في تل ابيب واستمر نحو ساعة، وكانا اجتمعا مرة في السابق لكن هذا الاجتماع الاول بينهما منذ تولي لابيد وزارة الخارجية، ووصل الشيخ الى الاجتماع بعد ايام من تعيينه بمنصب المسؤول عن المفاوضات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، وهي وظيفة شغلها في الماضي الراحل صائب عريقات، ومن المتوقع المصادقة بشكل نهائي على التعيين في اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية في 7 شباط/فبراير القادم.

وقال الشيخ انه خلال الاجتماع نقل رسالة الى لابيد من الرئيس الفلسطيني ابو مازن، وبها يؤكد ان يؤمن بحل سياسي مع اسرائيل يتم التوصل اليه من خلال المفاوضات ويؤمن ان هناك أهمية كبيرة لوجود أفق سياسي بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال "اوضحت للوزير لابيد انه من المهم ان يكون افق سياسي بيننا وبين الاسرائيليين" واضاف الشيخ"صحيح اننا نتحدث عن امن، عن اقتصاد وعن مواضيع مدنية لكن من المهم ان تكون مظلة سياسية لكل ما نقوم به، بدون هذا الوضع سيكون صعب جدا".

وبحسب الشيخ فان لابيد شدد على ان رئيس الحكومة نفتالي بينيت مطلع على اجراء الاجتماع ولا يعارضه، وذكر ان لابيد قال له انه يؤيد ويدعم نشاطات وزير الامن بيني غانتس لتعزيز السلطة الفلسطينية وقال "ناقشنا ايضا عدة قضايا سياسية اضافية لكنني لا أريد الدخول بالتفاصيل".

وأشار الوزير الفلسطيني الى انه عرض امام لابيد موضوع"الاعتداءات العنيفة من قبل مستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية" وقال ان "لابيد عرض من جانبه قضية الدعوى الفلسطينية ضد اسرائيل في المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي" واشار الشيخ الى أنه ولابيد تحدثوا عن وضع الائتلاف في اسرائيل وعن التطورات السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى الوضع في العالم العربي وعن العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال الوزير الفلسطيني :"كان اجتماعا ايجابيا يمكن البناء عليه واتفقنا ان تكون اجتماعات لاحقة". واضاف "من المهم ان نتذكر ان مشكلة اسرائيل ليست مع موريتانيا انما مع الفلسطينيين، ان لم نتحدث مع الفلسطينيين اذن مع من سنتحدث؟ المفاوضات تجري مع من لا نتفق معهم".