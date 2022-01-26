تقرير: الحكومة الاسرائيلية اعدت خطة لاخلاء خان الاحمر واقامته مجددا

المخطط بنقل خان الاحمر الى موقع قريب من موقعه الحالي جاء استعداد لجلسة المحكمة بالخصوص

افادت القناة الاسرائيلية (12) ان الحكومة الاسرائيلية أعدت مخطط لاخلاء التجمع البدوي خان الاحمر شرقي مدينة القدس ، وبحسب المخطط الذي اعده الجهاز الامني ومجلس الامن القومي استعدادا لجلسة المحكمة الحاسمة بداية شهر آذار /مارس القادم، سيتم هدم المباني السكنية بشكل كامل، وسيتم بنائها مجددا على مسافة 300 متر من موقعها الحالي.

ويقع التجمع البدوي خان الاحمر الذي تقطنه قبيلة الجهالين على الشارع رقم 1 المؤدي الى اريحا والبحر الميت، وكانت المحكمة العليا استجابت في شهر ايلول/ سبتمبر الماضي الى طلب الحكومة الاسرائيلية تأجيل اخلاء القرية لمدة ستة أشهر، والذي جاء بناء على توصية جهاز الشاباك بعدم اخلاء خان الاحمر بالوقت الحالي وبعد ضغوطات دولية على الحكومة الاسرائيلية بهذا الشأن".

وبموجب المخطط الجديد الذي اعده الجهاز الامني ومجلس الامن القومي فان خان الاحمر سيتم اخلاءه وبناءه مجددا على مسافة 300 متر من المكان الحالي على اراض تابعة للدولة، وسيبتعد عن الشارع الرئيسي القريب، والخطة عمليا ستحل التعقيدات امام المحكمة العليا، الحل الذي تم اعداده سيتم عرضه أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية (الكابينيت) للتصويت عليه.