عشية يوم المحرقة الدولي: نشر معطيات جديدة حول الناجين من المحرقة في اسرائيل

وبحسب المعطيات فان معدل اعمار الناجين من المحرقة بلغ 85 عاما و950 منهم تجاوزوا المئة

عشية يوم المحرقة الدولي الذي يحل غدا الخميس نشرت سلطة حقوق الناجين من المحرقة في وزارة المساواة الاجتماعية باسرائيل معطيات جديدة حولهم، وذكرت انه يعيش حاليا في اسرائيل 165,800 ناج وناجية من المحرقة ، 90% منهم بجيل 80 فما فوق.

معدل اعمار الناجين بلغ 85 عاما، و31 الف منهم اي 19% تجاوزوا جيل الـ90 ، وأكثر من 950 من الناجين تجاوزوا جيل المئة عام.

وبحسب المعطيات فان 60% من الناجين المعروفين للسلطة هم نساء، نحو 105 الف، ومعدل أعمارهم 85.4 عاما، أقل بقليل من معدل الرجال. وفي العام الماضي توفي 15,324 ناج وناجية ، اي بمعدل 42 حالة وفاة يوميا.

.64% من المعروفين للسلطة من مواليد اوروبا، غالبيتهم 59,900 ناج وناجية من دول الاتحاد السوفياتي السابق، 19,100 من مواليد رومانيا، 8,900 من مواليد بولندا، 4,500 من مواليد بلغاريا، 2,400 من مواليد هنغاريا، و2,300 مواليد المانيا.

والباقي 36% من مواليد آسيا وشمال افريقيا، 30,600 من مواليد المغرب والجزائر والذين عانوا من مضايقات على خلفية معاداة السامية وتقييدات مختلفة فترة نظام فيشي، 18 الف من يهود بغداد والذين نجوا من اعمال الشغب التي اندلعت في العراق في حزيران/يونيو عام 1941، وسبعة بالمئة اخرى (11 الف) هم من تونس وليبيا والذين عانوا من قوانين عنصرية وتم ارسالهم الى معسكرات الاعتقال والعمل.

وتعتبر حيفا المدينة التي يقطنها العدد الاكبر من الناجين وبها 11,300 منهم، وبعدها القدس مع 10,300 منهم، والثالثة تل ابيب ويقطنها 8,200 ناج وناجية وتليها نتانيا مع 8,000 ناج وناجية ، وبعدها بئر السبع ويقطنها 7,050.