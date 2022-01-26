إسرائيل:الاتفاق على جدول زمني للتصويت على قانون المواطنة (لم شمل العائلات)

قانون لم شمل العائلات قانون مثير للجدل تعارضة القائمة الموحدة وميرتس

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" ان الوزراء الاسرائيليون غدعون ساعر، اييلت شاكيد ويائير لابيد اتفقوا على جدول زمني لتشريع قانون المواطنة (لم شمل العائلات) المثير للجدل، واتفق الثلاثة على انه يجب المصادقة على القانون بالقراءات الثلاث حتى نهاية الدورة الشتوية للكنيست أي بعد شهر ونصف.

وبحسب الاتفاق فان التصويت الأول على القانون سيكون الأسبوع القادم، وهذا يعني انه يجب عليه حذف الاستئناف الذي قدم ضد القانون من قبل النائبة سيمحا روتمان، رغم انه صحيح الى الان ان معارضة ميرتس والقائمة العربية الموحدة على دفعه لا زالت قائمة ولم يطرأ أي تقدم بالخصوص.

وذكرت "كان" ان محادثة صاخبة جرت بين وزيرة الداخلية اييلت شاكيد ووزير الخارجية يائير لابيد الاحد بعد ان منع للمرة الثانية دفع قانون المواطنة في الحكومة. وقالت شاكيد للابيد"ان انتهيت حدث قانون المواطنة، بعد أسبوع لن يقدم شيئا" وأضافت:" انتم تريدون ان نصوت على قانون روتمان؟ وهذا ما سيحدث. وهذا عقب مقربون من لابيد ان يعملون على إيجاد حل وان "قانون المواطنة لن يفكك الحكومة".