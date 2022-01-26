مصر تدين "أي اعتداء يستهدف أمن الامارات" وولي عهد أبوظبي يثمن موقفها تجاه الاعتداءات الحوثية

دانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيات الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إدانة بلاده "لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيات الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها"وأشا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بموقف مصر تجاه الاعتداءات الحوثية على المواقع والمنشآت المدنية في الإمارات.

وأكد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد على أن "المنطقة تشهد تطورات متسارعة وتحديات مختلفة تتطلب تعزيز التعاون والتشاور للحفاظ على أمنها واستقرارها".مشيرا إلى أن"هناك دائما رغبة مشتركة ومتجددة لتعزيز العلاقات مع مصر في مختلف القطاعات".

وقال عبدالفتاح السيسي إن زيارته الحالية لدولة الإمارات تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.وجدد السيسي "تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأعرب السيسي عن، ودعم بلاده "لكل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها"

يأتي ذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الوطن بأبوظبي.