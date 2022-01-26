قطاع غزة يستلم مليون جرعة من لقاح سبوتنيك بتبرع إماراتي

أوضح مسؤول الصحة أن "اللقاحات هي جزء من عدة قوافل طبية تحتوي على مزيد من اللقاحات والمعدات والأجهزة الطبية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء عن استلامها مليون جرعة من لقاح سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، مقدمة من دولة الإمارات العربية. وأوضح الممثل عن وزارة الصحة محمود حماد أن قافلة المساعدات الطبية الإماراتية وفرها محمد دحلان رئيس تيار الإصلاح الديموقراطي خلال مؤتمر صحافي عقد في معبر رفح.

ومن المقرر أن يتم منح أولوية التطعيم، هذه المرة لطلاب المدارس في القطاع. وكانت المدارس في قطاع غزة بدأت في أيلول/سبتمبر الماضي بحملة لتطعيم تلاميذها ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاما.

وأوضح مسؤول الصحة في تيار دحلان جواد الطيبي أن "اللقاحات هي جزء من عدة قوافل طبية تحتوي على مزيد من اللقاحات والمعدات والأجهزة الطبية التي ستتبرع فيها الإمارات للقطاع" وستصل لاحقا. وأكد الطيبي على أن قطاع غزة "يعاني كثيرا بسبب ضعف الإمكانيات الطبية وقلة الأجهزة في مواجهة وباء كورونا".

وحذر مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة مجدي ضهير من ازدياد أعداد المصابين بمتحور "أوميكرون" خاصة لسرعة انتشاره ونقله والعدوى. وحصل أكثر من 578 ألف شخص في القطاع على اللقاح المضاد للفيروس، في حين بلغ عدد الإصابات نحو 197 ألف إصابة و 1744 وفاة منذ انتشار الوباء.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في 21 شباط من العام الفائت بوصول نحو 20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا والمقدمة من الإمارات بمساعدة محمد دحلان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

وتمثل هذه الكمية الدفعة الثانية من اللقاحات التي تصل إلى القطاع، إذ وصلت يوم الأربعاء الماضي عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قادمة من رام الله، والتي تضمنت 2000 جرعة كذلك من لقاح سبوتنيك-في.

هذا ويبلغ إجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة حتى اليوم 2.9 مليون.