إسرائيل ولبنان يعلنان استعدادهما لاستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية

كارين الهرار:"إسرائيل مستعدة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع لبنان، حول ترسيم الحدود المائية بين البلدين"

قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل مستعدة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع لبنان، حول ترسيم الحدود المائية بين البلدين، بحسب ما نقله موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.

جاءت تصريحات كارين إلهرار ردا على تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أشار فيها إلى "استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل"

وقال عون خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا رونيسكا إن بلاده جاهزة لمعاودة التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل على نحو يحفظ حقوق الدولة وسيادتها.

ومن جهتها أشارت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، إلى أن الوسيط الأمريكي بين إسرائيل ولبنان، عاموس هوشستين، سيصل الأسبوع المقبل إلى إسرائيل للقاء وزيرة الطاقة الإسرائيلية ومسؤولين آخرين.

وقالت مصادر رسمية إسرائيلية، لهيئة البث: "بالنسبة لنا، فإن المفاوضات لم تتوقف أبدا؛ لكن يجب على لبنان أن يتوقف عن رفع مطالب جديدة".

وكانت المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية، قد بدأت في العام 2020، لكنها توقفت أكثر من مرة بسبب خلافات.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أممية وأمريكية، حيث عقدت 5 جولات محادثات، آخرها في 4 مايو/ أيار الماضي. لكن المحادثات توقفت أكثر من مرة بسبب خلافات.

وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات، خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها تبلغ 2290 كلم.