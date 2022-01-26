وزير الخارجية الأمريكية: نعمل مع الكويت لمنع إيران من تطوير السلاح النووي ومن زعزعة أمن المنطقة

قالوزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح،"إننا نتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة الإرهاب"

أكد وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن لنظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، اليوم الأربعاء، على أهمية "منع إيران من تطوير سلاح نووي" وأن بلاده تعمل مع الكويت "من أجل السلام ومنع إيران من زعزعة أمن المنطقة" مشيرا إلى أن "المحادثات تناولت هدفنا المشترك لضمان الأمن والسلام للشعب الفلسطيني".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي، حيث صرح أن "الكويت تلعب دورا قياديا في حل النزاعات في المنطقة"، معتبرا أن للكويت "دور ريادي في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية". وقال "لدينا روابط دفاعية قوية مع الكويت وسنواصل التعاون معها في كافة القطاعات ".وتابع: "الكويت قدمت دعما لنا في عمليات الإجلاء من أفغانستان".

من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي، "إننا نثمن الجهود الأميركية للحفاظ على أمن الكويت، واستقرار المنطقة"، مشددا على "اننا نتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة الإرهاب". وأضاف "نقدر الجهود الأمريكية في الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة"وأضاف: "نتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، وسنواصل تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية".