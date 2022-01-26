سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يتوقع أن يتبنى غوتيريش تعريف التحالف الدولي لمعاداة السامية

جلعاد:"بعد العديد من المحادثات التي أجريتها مع غوتيريش أتوقع أن يعلن عن تبنيه لتعريف معادات السامية"

توقع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة حلعاد إردان، أن يتبنى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تعريف التحالف الدولي لمعاداة السامية في ذكرى المحرقة، وذلك خلال خطاب سيلقيه غدا الخميس بمناسبة اليوم الدولي المخصص لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.

وأشار جلعاد إردان إلى أنه "بعد العديد من المحادثات التي أجريتها معه (ويده اليمنى المسؤولة عن مكافحة معاداة السامية)، أتوقع أن يعلن غوتيريش غدًا في خطابه أن الأمم المتحدة تتبنى تعريف معاداة السامية ويطبقها على جميع هيئات الامم المتحدة من الاونروا الى مجلس حقوق الانسان".

جاءت تصريحات جلعاد لإذاعة هيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان" موضحا"يمكننا بعد ذلك إجراء مناقشة حول أنشطة الأمم المتحدة التي تنتهك [التعريف] وأيها لا ينتهك".

ويصف تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست أشكالا مختلفة من معاداة السامية، بما في ذلك الكراهية والتمييز ضد اليهود وإنكار الهولوكوست، كما تسرد أمثلة على الانتقادات المعادية لإسرائيل التي تقول إنه يمكن تعريفها على أنها معاداة للسامية في سياقات معينة، لا سيما عند مقارنة سياسات الدولة بسياسات ألمانيا النازية.

ويشمل أيضا إنكار حق الشعب اليهودي في تقرير المصير، وتطبيق "الكيل بمكيالين من خلال مطالبتهم بسلوك غير متوقع أو مطلوب من أي أمة ديمقراطية أخرى".