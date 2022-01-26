إردوغان: الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ سيزور تركيا الشهر المقبل

قال اردوغان في مقابلة تلفزيونية: لقد أحرزنا في السابق بعض التقدم في نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا

من المقرر أن يجري الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ زيارة أنقرة في أوائل شباط/ فبراير، على ما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، على ما جاء في موقع ديلي صباح. وأضاف أن "زيارته قد تفتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الاسرائيلية".

وأكد أردوغان في وقت سابق، أن المحادثات الدبلوماسية جارية مع إسرائيل.

وقال أردوغان أيضًا إن "رئيس الوزراء نفتالي بينيت لديه أيضًا نهج إيجابي"، مشددًا على استعداد الحكومة الإسرائيلية لتطبيع العلاقات بشكل كامل مع تركيا.

كما تطرق الرئيس إلى التوترات في الشرق الأوسط والتعاون في مجال الطاقة بين تركيا وإسرائيل، حيث قال "لقد أحرزنا في السابق بعض التقدم في نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا".

ولفت أردوغان الى أن تركيا ترغب في استخدام الطاقة "كأداة للسلام" إن أمكن.

وتجري تركيا محاولات في الفترة الأخيرة لتوطيد العلاقات مع اسرائيل وهو ما يفسر إقدام وزير الخارجية يائير لابيد على التحدث عبر الهاتف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في 11 تشرين الأول من العام الفائت 2021 في مكالمة هي الأولى بين وزير خارجية إسرائيلي ووزير خارجية تركي منذ 13 عامًا.