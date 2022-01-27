العاصفة "الفيس": القدس والمناطق الجبلية باسرائيل تكتسي الليلة بحلة بيضاء

جاء هذا مع العاصفة القطبية "الفيس" التي تضرب إسرائيل والدول المجاورة

اكتست مدينة القدس الليلة بحلة بيضاء وتراكمت الثلوج حوالي 25 سم ، وأعلنت بلدية القدس ان الشوارع المؤدية الى المدينة مغلقة جزئيا ، كما أعلنت عن تعطيل الجهاز التعليمي بسبب حالة الطقس.

ومرت على إسرائيل والمنطقة ليلة عاصفة جلبتها العاصفة القطبية "الفيس" وهطلت كميات كبيرة من الامطار في كافة المناطق ونزلت كمية من الثلوج على جبل الشيخ وهضبة الجولان والليلة غطت الثلوج القدس وجبال وسط إسرائيل ويشار الى ان طرقا أغلقت في هضبة الجولان بسبب تراكم الثلوج.

في باقي المناطق الامطار ستهطل بصورة متقطعة وهناك مخاوف من حدوث فيضانات في الجداول بمنطقة الجنوب، وذكرت الأرصاد الجوية ان سقوط الامطار والثلوج على جبل الشيخ سيستمر حتى يوم الجمعة، ويوم السبت تهطل زخات متفرقة صباحا في مناطق الشمال والساحل، وبعد الظهر في الجبال، الحرارة سترتفع قليلا يوم الاحد ولن تهطل الأمطار، بينما سيتجدد هطول الامطار الاثنين في الشمال ومركز البلاد.

وحطم الليلة الماضية استهلاك الكهرباء في اسرائيل رقما قياسيا غير مسبوق ووفقا لبيانات شركة الكهرباء فانه في الساعة 18:22 بلغ حجم الاستهلاك 14,805 ميغا وات، وأبلغت الشركة انها قامت بتصليح مئات الأعطال في شبكة الكهرباء الليلة.