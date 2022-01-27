إصابة جنديان إسرائيليان بصورة طفيفة بنيران صديقة خلال احباط عمليات تهريب

وقع الحادث على الحدود مع مصر وذكر الجيش ان عمليات تهريب مكثفة جرت بنفس الليلة وتم احباطها

اعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين الليلة (بين الأربعاء الخميس) بصورة طفيفة بعد اطلاق النار عليهم من قبل قوة من الجيش الاسرائيلي بعد خطأ بتحديد الهوية، وذلك خلال عملية على الحدود مع مصر لإحباط عمليات تهريب.

وبحسب البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي فان قوة للجيش الإسرائيلي ميزت مركبة جنود حرس الحدود الإسرائيلي وظنوا عن طريق الخطأ بأنها مركبة لمهربي مخدرات.

وذكر البيان الصادر انه خلال الليلة حدثت تسع عمليات تهريب والتي شملت اطلاق نار مكثف لعصابات مهربين تجاه الاسرائيل ، مقاتلو الجيش الإسرائيلي ميزوا مواقع اطلاق النار وردوا عليها بهدف احباط عمليات التهريب.

وأضاف البيان وقال ان القوات أحبطت عمليات التهريب وضبطت 400 كيلو من المخدرات والتي تقدر قيمتها ب8 ملايين شاقل، وكنتيجة من خطأ بتحديد الهوية أصيب جنديان من حرس الحدود بصورة طفيقة من قبل قواتنا والحادث قيد التحقيق.