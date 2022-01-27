كوخافي يلمح: إسرائيل نفذت هجوما بريا بدولة مجاورة

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية يقول ان العملية منعت الحاق الأذى بارواح المدنيين

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي ألمح خلال محادثة مع أبناء شبيبة أن الجيش الاسرائيل نفذ قبل شهر عملية عسكرية في دولة مجاورة. وبحسب التقرير حاول كوخافي عدم كشف تفاصيل محددة، لكنه أشار ان التعامل مع الهدف كان "عسكريا" واعتذر عن استخدام المصطلح "معقم"، رئيس هيئة الأركان قال أيضا بأن المقاتلون نفذوا المهمة بنجاح وان عمليتهم منعت "الحاق الأذى بأرواح المدنيين".

وأوضح كوخافي :"عندما نصدر أوامر لتنفيذ غارة غير بعيدة من هنا قبل شهر -لن أدخل الى التفاصيل- انا لم اترك هذا لقرار قائد الكتيبة، وبالتأكيد ليس لقائد السرية وفي مثل هذه الحالة ليس لقائد الفرقة".

وأضاف كوخافي :"أجرينا تقييما للوضع، فحصنا ما هو الهدف، فكرنا ان كانت حاجة انه يجب عليه تلقي معاملة عسكرية محددة- آسف على استخدام مصطلح تعقيم بطريقة ما- وقررنا ان هذه المهمة ذات قيمة". وتابع "بعثنا جنودا، اخترقوا الحدود، نفذوا المهمة بطريقة ممتازة، ونجحوا بالعودة بدون اية إصابات".

وختم كوخافي :"كنت انظر في أعينهم وأقول لهم :أيضا ان عدتم وكان هناك مصابين، فاننا ارسلناكم الى مهمة قيمة للغاية حالت دون الحاق الأذى بأرواح المدنيين".