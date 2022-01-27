السفير الأمريكي في إسرائيل يطلق "مجموعة العمل الخاصة باتفاقيات إبراهيم"

المجموعة التي اطلقت الأربعاء تتعلق بالسفراء بهدف تعزيز اتفاقيات التطبيع الموقعة بين إسرائيل ودول عربية

اطلق السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نايدس الأربعاء مجموعة العمل لاتفاقيات إبراهيم الخاصة بالسفراء، وبحسب صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" جاء هذا بعد استضافته سفيري الامارات والبحرين ورئيس البعثة الديبلوماسية المغربية في اسرائيل، وذلك في إطار أحدث الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لتعزيز والبناء على اتفاقيات تطبيع العلاقات الديبلوماسية الموقعة بين إسرائيل ودول عربية.

ونشر نايدس في تغريدة "اطلقت للتو مجموعة عمل السفراء بشأن اتفاقيات إبراهيم- اتفاقيات التطبيع، أولا العديد من الاجتماعات مع شركائنا البارزين. هيا بنا الى العمل". وتضمنت التغريدة لقطة شاشة للاجتماع الافتراضي.

وشارك في الاجتماع السفير الاماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة، والسفير البحريني في اسرائيل خالد الجلاهمة، ورئيس البعثة الديبلوماسية المغربية في إسرائيل عبد الرحيم بيوض، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية الون اوشفز وممثل مكتب شؤون الشرق الادني التابع لوزارة الخارجية في واشنطن.

وتعهد نايدس بتعزيز اتفاقيات إبراهيم وجعلها قضية مركزية بالنسبة له خلال جلسة تثبيت تعيينه في مجلس الشيوخ في أيلول/سبتمبر الماضي، وقال انه سيستفيد من خبرته في القطاع المالي، للمساعدة بدفع علاقات اقتصادية بين إسرائيل ودول في المنطقة.

ووصف نايدس خلال الجلسة اتفاقيات إبراهيم بأنها "ضرورية لاستقرار المنطقة وازدهارها" لكنه شدد على انها "ليست بديلا عن السلام الإسرائيلي -الفلسطيني" والذي يعتمد على "رؤيا حل الدولتين المتفاوض عليه".