وزير خارجية قطر يجري زيارة الى ايران قبل أيام من اجتماع تميم وبايدن

من المتوقع ان يكون الملف النووي الإيراني محور المباحثات الرئيسية بين الجانبين وتأتي في خضم مباحثات فيينا

وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الخميس الى ايران، واجتمع خلال زيارته مع نظيره حسين أمير اللهيان، يأتي هذا في خضم مباحثات ايران والقوى الكبرى حول احياء الاتفاق النووي وقبل أيام من لقاء أمير قطر مع الرئيس الأمريكي.

الخارجية الإيرانية أعلنت ان أمير اللهيان استقبل نظيره القطري في مقر الخارجية وسط طهران صباحا، من دون تقديم اية تفاصيل إضافية.

وتأتي الزيارة على خلفية المباحثات التي تخوطها طهران في فيينا مع الدول العظمى، بهدف احياء اتفاق عام 2015 حول البرنامج النووي الايراني، وتشكل قطر التي تربطها علاقات جيدة على حد سواء بين الولايات المتحدة وايران، محور نشاط دبلوماسي إيراني في الفترة الأخيرة.

وهذا هو اللقاء الثاني بين الوزيرين القطري والإيراني هذا الشهر، بعدما التقيا خلال زيارة قام بها أمير عبداللهيان الى الدوحة في 11 كانون الثاني/يناير، تخللها أيضا لقاؤه بالأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.كما أجرى الوزيران اتصالين هاتفيين ليل الثلاثاء-الأربعاء، وفق ما كشف السفير الإيراني في الدوحة حميد رضا دهقاني عبر حسابه على تويتر.

ويتوقع أن تكون المباحثات النووية من محاور البحث في اللقاء المقرر عقده بين الشيخ تميم والرئيس الأميركي جو بايدن في 31 كانون الثاني/يناير.وقال مسؤول حكومي قطري لوكالة فرانس برس في الدوحة إن "قطر تحاول المساعدة في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق.وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، إن "هذا الأمر سيتم بحثه بين الأمير وبايدن في واشنطن الإثنين".