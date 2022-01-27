العراق: تحديد يوم 7 فبراير موعدا لجلسة انتخاب رئيس البلاد

تقرر خلال الاجتماع 1 إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي في بيان، اليوم الخميس، تحديد 7 فبراير/شباط الوشيك موعدا للجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه "تقرر خلال الاجتماع 1 إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم 31 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية استنادا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012".

وقال البيان صادر عن رئاسة المجلس، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس اجتماعا للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية"وتابع أنه "تم في الاجتماع تحديد يوم الاثنين الموافق 7 فبراير موعدا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".