البحرية البريطانية:ضبط شحنة مواد مخدرة بخليج عمان قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني

البحرية البريطانية تضبط ثاني شحنة مواد مخدرة خلال أسبوع بخليج عمان، تصل حمولتها لأكثر من طن.

قالت البحرية البريطانية، في بيان، بعد ظهر اليوم الخميس، إنها ضبطت ثاني شحنة مواد مخدرة خلال أسبوع بخليج عمان، تصل حمولتها لأكثر من طن تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10 ملايين دولار)، وتمت مصادرتها من مركب شراعي مشتبه به في خليج عمان، دون الكشف عن اسم القارب والدولة التي أبحر منها.

وأوضح البيان أن العسكريين البريطانيين، خلال عملية استمرت نحو 10 ساعات، احتجزوا قاربا مشبوها في المياه الدولية قبالة سواحل عمان، واكتشفوا على متنه 663 كيلوغراما من الهيروين، و83 كيلوغراما من الميثامفيتامين، و291 كيلوغراما من الحشيش والماريخوانا.

وشدد البيان على أن هذه العملية أتاحت منع احتمال تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى المملكة المتحدة، وحرمان مجرمين منظمين مرتبطين دائما بتمويل الإرهاب من أرباحهم في هذه الشحنة.

وفي وقت سابق، قالت السلطات البريطانية إن قواتها البحرية احتجزت شحنة كبيرة من المخدرات في خليج عمان، تزيد عن طن وتقدر قيمتها بقرابة 15 مليون جنيه (أكثر من 20 مليون دولار أمريكي)>