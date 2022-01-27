رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: كدنا أن نجهز على سليماني وقتلنا المئات من داعش

اعتبر ايزنكوت الانسحاب الأمريكي من الاتفاق الإيراني النووي خطأ استراتيجي أتاح لهم التحرك بحرية من موقع قوة

كشفت صحيفة معريف عن مقتطفات من مقابلة موسعة ستنشر كاملة غداً، في ملحق صحيفة معريف، ويتحدث فيها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي ايزنكوت عن التهديد الإيراني والصفقة النووية والهجمات في سوريا وأنفاق حزب الله ويسرد أيضًا كيف أوشك الجيش الإسرائيلي على القضاء على قاسم سليماني ويتحدث عن حرب الجيش الإسرائيلي الخفية ضد داعش.

ويستحضر ايزنكوت بعضًا من ذكرياته، حين علم المستوى السياسي بنشاط الجيش الإسرائيلي بهذا الميدان، فبحسب وصفه أصيب الرئيس السابق بنيامين نتنياهو بالذهول حين أدخله رئيس هيئة الأركان السابق بالصورة فيم خص نشاط الجيش على الجبهة الإيرانية وشجع الموضوع بشدة. وأضاف "كما ان رئيس الوزراء الأسبق ايهود أولمرت خصص ميزانيات

وأوضح ايزنكوت أن مسألة الهجوم على ايران تستلزم شرعية دولية بحسب ما أكد كل من رئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك ونتنياهو ناهيك عن القوة اللازمة لذلك. وأشار الى أن عملية من هذا النوع لا يمكنك الإقدام عليها بشكل فردي ودون سابق إنذار. "تترتب على ذلك معاني عميقة للغاية. والخطاب القائم حول الموضوع ليس جادًا بما فيه الكفاية."

وحول انسحاب الأمريكيين من الاتفاق ، قال رئيس الأركان السابق: "هذا خطأ استراتيجي ترتب عنه تحرر الإيرانيين من قيود معينة. فهم حين بدؤوا في خرق الاتفاق فعلوا ذلك من موقع قوة، بسبب الخروج الأمريكي. وطالما أن العقوبات جزئية مكن ذلك الروس والصينيين من استمرار التعاون مع ايران.

وتطرق ايزنكوت كذلك الى الدور الأمريكي ومدى ثقله في منع ايران من التقدم في سعيها نحو إنتاج قنبلة نووية ويرى ايزنكوت أنه "في الوقت الحالي لا يقيم الأيرانيون أي وزن للولايات المتحدة بمعنى أنهم لا يخافون جانبها لثقتهم بأنها لن تتخذ الخيار العسكري للتعامل مع الطموح الإيراني وهم من جانبهم يستغلون هذا الوضع لصالحهم".

وبخصوص سليماني قال ايزنكوت "كادت اسرائيل ان تقضي على سليماني قبل نحو عام ونصف، بعد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه مرتفعات الجولان. لقد نجا سليماني من الموت في عملية "بيت الورق" العسكرية. قررنا أن نرد على تلك الصواريخ باستهداف كل من يعمل ضدنا مهما كانت رتبته، ووضعنا نصب أعيننا استهداف سليماني نفسه لكنه لم يدخل ضمن راداراتنا في ذلك اليوم، وعليه نجا من الموت على يدنا لكن الأمريكيين نالوا منه في كانون الأول 2020. ومما ذكر ايزنكوت وسيتم نشره في ملحق معريف نهاية الأسبوع الوشيك أن الجيش الإسرائيلي قتل المئات من مقاتلي داعش في عمليات بقيت سرية.