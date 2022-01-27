ناجية من المحرقة أمام البرلمان الألماني: "كراهية اليهود أصبحت شائعة في أجزاء من العالم"

كراهية اليهود أصبحت شائعة في أجزاء كثيرة من العالم بما في ذلك ألمانيا، هذا المرض يحتاج إلى القضاء عليه

تحدثت الدكتورة إنجي أويرباخر إحدى الناجيات من الهولوكوست، في البرلمان الألماني، اليوم الخميس، عن تاريخها في قرية Kippenheim بألمانيا، وهي قرية كانت سلمية حتى اندلعت المذابح ضد الشعب اليهودي ودخلت قوانين جديدة معادية للسامية حيز التنفيذ.

وقالت وسط موجة من التصفيق "كراهية اليهود أصبحت شائعة مرة أخرى في أجزاء كثيرة من العالم بما في ذلك ألمانيا. هذا المرض يحتاج إلى القضاء عليه بأسرع ما يمكن."

وقالت إنجي أويرباخر "على الرغم من القواعد الجديدة، أظهر الألمان أفعالهم اللطيفة التي لم تنساها أبدا" مشيرة إلى أنه"على الرغم من أنه كان ممنوعا على المسيحيين والجيران الاتصال باليهود، كان بعض المزارعين يقدمون لنا الطعام في بعض الأحيان، ولا يزال معظم الأطفال يلعبون معي".

وأشارت إلى أن رحلتها إلى المدرسة، لمسافة ميلين تقريبا وركوب القطار لمدة ساعة، أصبحت خطرة عندما أُجبر جميع الأطفال اليهود على ارتداء النجمة الصفراء التي تميزهم" وأضافت "ذات يوم، تركت امرأة كيسًا صغيرًا من الخبز بجوار مقعدي. لا بد أنها رأت أنني أرتدي نجمة صفراء وشعرت ببعض التعاطف تجاه الفتاة اليهودية الصغيرة التي كانت جالسة بمفردها في القطار."

وأكدت إنجي أويرباخر "على الرغم من أن البعض أظهر لها اللطف، إلا أن الكثير منها كان قاسيا، وواجهت السخرية والمضايقات من بعض الأطفال غير اليهود"

تم ترحيل أويرباخر ووالديها في أغسطس /آب من عام 1942 عندما كانت في السابعة من عمرها، وهي واحدة من أصغر أولئك الذين تم إرسالهم إلى معسكر اعتقال تيريزينشتات.

ونجت أويرباخر ووالداها بأعجوبة، على الرغم من الظروف القاسية والموت المحيط بهم. تحدثت عن النوم على القش في غرف مزدحمة، والحفر في حفر القمامة القذرة على أمل العثور على خردة من الطعام، والعزلة الكاملة عن العالم الخارجي.وأشارت في حديثها إلى "عودة ظهور معاداة السامية، ومخاوفها على الجيل القادم".