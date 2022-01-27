واشنطن تحذر رعاياها من السفر الى الإمارات خشية كورونا وهجمات محتملة

واصل الوزارة إبلاغ المسافرين بعدم السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب COVID-19، وإعادة النظر في السفر

دعت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس المواطنين الأمريكيين الى تجنب السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تهديدات محتملة بشن هجمات من قبل الحوثيين أضف الى الخشية من العدوى جراء كورونا، على ما جاء في روسيا اليوم.

وجاء في بيان للخارجية "تواصل الوزارة إبلاغ المسافرين بعدم السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب COVID-19، وإعادة النظر في السفر بسبب خطر الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار".

وأعربت الوزارة عن قلقها من احتمال وقوع هجمات تمس المواطنين والمصالح الأمريكية في الخليج وشبه الجزيرة العربية ووصفت ذلك بأنه "ما زال مصدر قلق مستمر وخطر".

وبعد نحو أسبوع على الهجوم الذي نفذه الحوثيون ضد منشآت في أبو ظبي، أعلنت الإمارات يوم الاثنين اعتراضها صاروخين بالستيين في أجوائها أطلقهما الحوثيون، فيما أكدت الرياض الأحد إصابة شخصين إثر سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على جازان الواقعة جنوب المملكة.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هذه الهجمات وأكدوا تنفيذ عملية عسكرية "واسعة" استهدفت "العمقين السعودي والإماراتي".

يشار الى أن دولاً كثيرة عربية أدانت العملية الهجومية على الإمارات في مقدمتها مصر والمغرب والسعودية والأردن وغيرها. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إدانة بلاده "لأي عمل إرهابي تقترفه جماعة أنصار الله الحوثية لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها"وأشا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بموقف مصر تجاه الاعتداءات الحوثية على المواقع والمنشآت المدنية في الإمارات.