سوريا: اشتباكات سجن"غويران" تخلف 235 قتيلا منهم 173 داعشيا

عدد الخسائر البشرية قابل للارتفاع لوجود عشرات المفقودين، وعشرات الجرحى، حيث نقل إلى المستشفيات 120 عنصر

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنه وثق "مقتل 17 عنصر من تنظيم داعش داخل سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة"لترتفع الحصيلة الإجمالية للاشتباكات إلى235 قتيلا منهم 173 من تنظيم داعش.

ونقل المرصد عن مصادره أن عدد الخسائر البشرية قابل للارتفاع لوجود عشرات المفقودين، وعشرات الجرحى، حيث نقل إلى المستشفيات 120 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية والقوى الأمنية، بعضهم بحالات خطيرة.

ووأكد المرصد أنه"لايزال عشرات العناصر من تنظيم داعش الفارين يتحصنون في المبنى الأخير داخل السجن، وسط تضييق الحصار عليهم من قبل القوات العسكرية"

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، بأن "قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ’قسد’ والأسايش والمدربة من قبل التحالف الدولي، تقوم بعمليات تمشيط وتفتيش مستمرة لأقسام ومباني سجن غويران ضمن مدينة الحسكة، وسط سماع أصوات إطلاق نار ناجمة عن اشتباكات متقطعة مع مسلحين من تنظيم داعش لايزالون يتواجدون ضمن أقبية المباني الأخيرة التي كان يتحصن فيها عناصر التنظيم"

وأكدت المصادر أن عملية تمشيط السجن تجري بحذر شديد خوفاً من وجود انتحاريين أو ألغام قد وضعها عناصر التنظيم، يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات التمشيط في محيط السجن وسط اشتباكات متقطعة مع خلايا تابعة للتنظيم متوارية هناك.

وفي السياق "تواصل القوات العسكرية عمليات تمشيط الأحياء المجاورة المحيطة بسجن غويران وبمناطق أخرى خارج تلك الأحياء، خشية وجود خلايا لتنظيم داعش متوارين فيها".