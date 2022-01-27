الاتحاد الأوروبي يشارك بقيمة 733 مليون دولار لربط الكهرباء بين قبرص واليونان وإسرائيل

"المشروع حجر الزاوية في انتقالها إلى الاقتصاد الأخضر حيث سيربط شبكات الكهرباء في قبرص واليونان وإسرائيل"

رحبت قبرص، اليوم الخميس، بقرار الاتحاد الأوروبي "التاريخي" بالموافقة على منحة بقيمة 733 مليون دولار لبناء كابل كهرباء تحت سطح البحر يدمجها مع اليونان وإسرائيل بطول 750 ميلا، وقالت الرئاسة القبرصية في بيان إن "المشروع يعد معلما هاما يضع حدا لـ "عزلة الطاقة" لجزيرة شرق البحر المتوسط.

وأشار البيان إلى "المشروع كان أيضا حجر الزاوية في انتقالها إلى الاقتصاد الأخضر" حيث سوف يربط EuroAsia Interconnector شبكات الكهرباء الوطنية في قبرص واليونان وإسرائيل من خلال كابل تحت سطح البحر عالي الجهد والتيار المباشر (HVDC) بطول 750 ميلًا.

وأضاف بيان الرئاسة القبرصية أنه "من خلال ربط الكهرباء في أوروبا وآسيا، تم تطوير قبرص جيوسياسيا، إنها علامة فارقة مهمة في الخيارات الاستراتيجية للدول الثلاث وترقية أهداف الطاقة في المنطقة" وتابع "إنه ينهي عزلة قبرص عن الطاقة، ويؤمن استغلال الثروة الطبيعية، ويوفر الأمن في العرض، ويسهل جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز الجهود من أجل أسعار الكهرباء التنافسية".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد وافقت على استثمار 1.15 مليار دولار في خمسة مشاريع بنية تحتية عبر الحدود في إطار CEF لشبكات الطاقة عبر أوروبا.

تذهب أكبر الأموال إلى مشروع EuroAsia Interconnector لدعم أول وصلة كهرباء بين قبرص والشبكة الأوروبية.

ومن جهتها قالت مفوضية الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، الأربعاء المنصرم إن "المشروع سينهي عزلة الطاقة في قبرص وربطها ببقية أوروبا" واضافت"ذكّرتنا الأشهر الأخيرة مرة أخرى بمدى أهمية وجود سوق طاقة متكامل في الاتحاد الأوروبي لضمان توفير الطاقة بأسعار معقولة وأمن الإمدادات".