التحالف يحمل قوات الحوثي "المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع" وينفي "استهداف سجن في صعدة"

"هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة صعدة"

أكدت قوات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، أنها "لم تستهدف سجن صعدة" وأنها "ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية حول العملية"، لافتة إلى أن "ما نشرته قوات الحوثي محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع"، مشددة على أن "قيادة التحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف"، بحسب ما أورده موقع "العربية" السعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن "هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة صعدة"، مشيرا إلى أن "الموقع المستهدف 'معسكر الأمن الخاص' بصعدة وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري" من قبل قوات الحوثي، و أن ما تم نشره "محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية".

وأكد العميد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أي ادعاء فإنه يتم النظر إليه وأخذه على محمل الجد، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد المالكي على أن قوات الحوثي "تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني والمتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة 23، من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة 2ج، من المادة 5 ، بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.