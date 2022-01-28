المرصد السوري لحقوق الإنسان: القوات الكردية تعثر على جثث داخل سجن الحسكة في سوريا

خارج السجن، تواصل قوات سوريا الديمقراطية عمليات تفتيش وتمشيط ضمن أحياء عدّة بحثاً عن خلايا تابعة للتنظيم

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن "قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الكردية، عثروا، اليوم الجمعة، على جثث نحو عشرين من عناصرهما، ممن قتلوا على يد تنظيم الدولة الإسلامية داخل سجن في شمال شرق سوريا، كما أحصى المرصد مقتل 7 من عناصر التنظيم جراء ضربة صاروخية شنتها ليلاً طائرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على موقع في محيط السجن.

وارتفعت بذبك حصيلة القتلى داخل السجن وخارجه منذ بدء الهجوم قبل ثمانية أيام إلى 260 قتيلا، 180 منهم من تنظيم داعش مقابل 73 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديموقراطية، وشكّل هذا الهجوم "أكبر وأعنف" عمليّة للتنظيم منذ خسارته كل مناطق سيطرته في سوريا قبل نحو ثلاث سنوات في مواجهة قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، أن "القوات العسكرية تراهن على عامل الجوع لاستسلام مسلحي التنظيم"، ونقل عن مصادر لم يسمها "مبايعتهم التنظيم حتى الموت ورفضهم الاستسلام تحت أي ظرف".

وأوضح مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية، رفض الكشف عن هويته، لفرانس برس أنّ "نحو ستين مقاتلاً من التنظيم يتحصنون في قبو وفي طابق يعلوه"، موضحاً "نعتقد أنه لا قصّر بينهم،" مضيفا "نوجه لهم نداءات للاستسلام، وقد أمهلناهم مدة من الوقت" لم يحددها لافتاً الى أنه "ما لم يسلموا أنفسهم، فسيتم التعامل معهم بالطرق العسكرية".

وخارج السجن، تواصل قوات سوريا الديمقراطية عمليات تفتيش وتمشيط ضمن أحياء عدّة بحثاً عن خلايا تابعة للتنظيم.