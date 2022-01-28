العراق: إطلاق ستة صواريخ على مطار بغداد وإصابة طائرة مدنية

"الطائرة المتضررة وهي من طراز بوينج 767 توقفت عن العمل للإصلاح لبعض الوقت، وهي مملوكة لشركة الطيران العراقية"

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، أن ستة صواريخ أطلقت، فجرا، على مطار بغداد الدولي في العراق ولم تسفر عن إصابات بشرية، فيما أصيبت طائرة مدنية، وسقطت الصواريخ على ساحات الانتظار في المطار.

وذكر مصدر آخر في المطار أن "الطائرة المتضررة وهي من طراز بوينج 767 توقفت عن العمل للإصلاح لبعض الوقت، وهي مملوكة لشركة الطيران العراقية".

وأسقط الجيش الأمريكي، في 3 يناير / كانون الثاني، طائرتين مسيرتين استهدفتا التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في مطار بغداد، واستهدفت الطائرات المسيرة "مركز الدعم الدبلوماسي" الملحق بالسفارة الأمريكية والذي يضم أفراد التحالف و "مقدمي الخدمات والموظفين المدنيين".

وأصيب في 13 كانون الثاني/يناير، ثلاثة أشخاص ، بينهم طفلان ، بصاروخ سقط على مدرسة تقع في المنطقة الخضراء ببغداد ، فيما سقط صاروخان آخران في المجمع من السفارة الأمريكية ، دون تسبب في أي إصابات.