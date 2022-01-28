تقرير: ولي العهد السعودي أجرى اتصالا هاتفيا مع نتنياهو لتجديد ترخيص NSO

"بعد انتهاء صلاحية الترخيص، قررت وزارة الأمن عدم تجديده، بدعوى أن السعودية أساءت استخدام برنامج بيغاسوس"

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (عندما كان رئيسا للوزارء) لتجديد ترخيص المملكة صلاحية برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة NSO

وذكر التقرير أنه "بعد انتهاء صلاحية الترخيص، قررت وزارة الأمن الإسرائيلية عدم تجديده، بدعوى أن السعودية أساءت استخدام برنامج التجسس بيغاسوس" وأشاروا إلى قضية جمال خاشقجي، الصحفي الذي تم تعقبه ببرنامج التجسس في الفترة التي سبقت مقتله في عام 2018.

ووفقا لتقرير"نيويورك تايمز" لم تتمكن NSO من توفير الصيانة للبرنامج بدون الترخيص، مما تسبب في تعطل الأنظمة، مما "جعل المحادثات تفشل بين المسؤولين التنفيذيين في NSO والموساد ووزارة الأمن الإسرائيلية في حل المشكلة"

وبعد فشل المحادثات عجل ولي العهد إلى إجراء مكالمة عاجلة مع نتنياهوو"لم يكن نتنياهو على علم بالأزمة، لكن بعد المحادثة مع الأمير محمد، أمر مكتبه ووزارة الأمن بحل المشكلة" وفق صحيفة "نيويورك تايمز"

كان جزءا مهًا من الاتفاقية هو استخدام الأجواء السعودية من قبل الطائرات الإسرائيلية التي تحلق شرقا في طريقها إلى الخليج قبل اتفاقيات إبراهيم، التي أدت إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع العديد من دول الخليج.

وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" كان بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قد أفاد أن هذه "المزاعم ... هي اختلاق كامل". مشيرا إلى أن"جميع عمليات بيع أنظمة بيغاسوس التابعة لشركة NSO أو المنتجات المماثلة لشركات إسرائيلية إلى دول أجنبية تتم بموافقة وإشراف وزارة الأمن، عملا بمقتضيات القانون الإسرائيلي".