إسرائيل توقع على صفقة لشراء 5 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا من شركة نوفافاكس

وزارة الصحة الإسرائيلية:" لقاح نوفافاكس فعال في توليد استجابة مناعية ضد المتحور "اوميكرون"

وقعت إسرائيل اليوم الجمعة على صفقة لشراء 5 ملايين جرعة من لاللقاح المضاد لوباء كورونا الذي تنتجه شركة الأدوية الأمريكية نوفافاكس، ويمكن للقاح البروتيني ذو الجرعتين "نوفافاكس" أن يوفر بديلا للذين يترددون في التطعيم بلقاح mRNA أو لا يستطيعون القيام بذلك لأسباب طبية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن هذا سيوفر عنصر "التنوع التكنولوجي" لاستراتيجية مكافحة وباء كورونا في البلاد.

وسيتم إعطاء اللقاح على جرعتين ويخضع لموافقة الجهات التنظيمية في إسرائيل. من المتوقع أن يكون بمثابة آخر

استنادًا إلى بيانات الأبحاث المبكرة، فإن لقاح نوفافاكس فعال في توليد استجابة مناعية ضد المتحور "اوميكرون"

ومن جهاته قال رئيس البحث والتطوير في شركة نوفافاكس جريجوري إم جلين: "الاستجابات المعززة ضد جميع المتحورات كانت قابلة للمقارنة مع تلك المرتبطة بفعالية اللقاح العالية في تجاربنا السريرية في المرحلة الثالثة".