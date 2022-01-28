تقرير: ترامب أعطى الأولوية لإرسال اللقاحات المضادة لكورونا إلى إسرائيل

مع إعطاء الأولوية لدول معينة على غيرها و"فضلت إسرائيل وحلفاء آخرين على الدول الفقيرة"

أفادت الصحيفة الأمريكية "بوليتيكو" اليوم الجمعة أن إدارة دونالند ترامب أنشأت قائمة سرية أثناء التخطيط لتوزيع لقاح المضاد لوباء كورونا، مع إعطاء الأولوية لدول معينة على غيرها و"فضلت إسرائيل وحلفاء آخرين على الدول الفقيرة"

وقال مسؤول سابق في إدارة ترامب: "حددنا الفئات ووضعنا لها برمجة، ثم جاء خبراء الموضوع وأبلغنا هذه الفئات"مضيفا" كان لدينا فريق من الخبراء يصنف كل بلد بناءً على الأدلة المقدمة."

وبحسب التقرير، فضلت القائمة إسرائيل وحلفاء آخرين مثل تايوان على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتم تقسيم القائمة إلى عدة أقسام، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الإستراتيجيون، والبلدان التي ساعدت في تطوير اللقاح، والبلدان التي لها علاقات مع تحالف اللقاح العالمي.

أخبر مسؤولون بوليتيكو أن الوثائق تم تمريرها إلى إدارة بايدن، قائلين إنها "لا تستخدم سياسة الإدارة السابقة أو القائمة المذكورة لاتخاذ قرارات تقاسم اللقاح".

كانت القائمة عبارة عن ملحق لوثيقة أطول تحدد النهج الدولي لإدارة ترامب لمواجهة وباء كورونا، وتخطيط توزيع اللقاحات على أساس التفضيل السياسي.

ومن جهته قال النائب السابق لرئيس هيئة الأركان للسياسات في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بول مانجو، وفقا لمجلة بوليتيكو: "لقد اعتقدنا أن الفئات نفسها كانت منطقية في ذلك الوقت".

وتضمنت القائمة تقييماً لقدرة البلاد على "توزيع الجرعات وإلى أي درجة كانت تعاني من تفشي المرض".