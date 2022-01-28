قائد أسبق في الجيش الإسرائيلي: انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني كان "خطأ استراتيجيا"

غادي إيزنكوت"انسحاب واشنطن من الاتفاق أزال "قيودا معينة" من إيران، ومنحها "شرعية" لدفع برنامجها النووي.

أدان قائد الجيش الإسرائيلي السابق، غادي إيزنكوت، قرار الولايات المتحدة لعام 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، واصفا إياه بأنه "خطأ استراتيجي"مشيرا إلى أن "انسحاب واشنطن من الاتفاق أزال "قيودا معينة" من إيران، ومنحها "شرعية" لدفع برنامجها النووي.

جاءت تصريحات غادي إيزنكوت في مقابلة نشرت يوم الخميس في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية،موضحا أن "العقوبات جزئية ولا رقابة ولا يتعاون الصينيون والروس مع الأمريكيين".

ووفقا لآيزنكوت "كان يقود الجيش الإسرائيلي عندما تم توقيع الصفقة" "ظل كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في الظلام قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية عام 2015، التي حدت من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات"

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل وحدها قادرة على ضرب إيران، قال آيزنكوت "الأمر معقد".كما انتقد الجنرال السابق رئيس الوزراء نفتالي بينيت لاستبعاده لقاء روبرت مالي ، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران ، قبل زيارته لإسرائيل في نوفمبر.

فقط يوسي كوهين ورون ديرمر وبنيامين نتنياهو تعاملوا مع قضية الانسحاب من الصفقة النووية. وقال أيزنكوت "لم يتحدث أحد مع المؤسسة الأمنية"، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق واثنين من مساعديه.

وكان نتنياهو معارضا قويا للاتفاق عندما تم التوصل إليه في عهد إدارة أوباما ودفع القوى العالمية للتخلي عن الاتفاق قبل انسحاب ترامب.