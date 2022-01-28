إسرائيل: تسجيل 57539 إصابة جديدة بوباء كورونا وانخفاض معدل الإصابات بأوميكرون

بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الرابعة 626.214 والجرعة الثالثة 4.437.389 والثانية 6.083.348 والأولى 6.690.116

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الجمعة، تسجيل57.539 إصابة جديدة بوباء كورنا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة بنسبة ايجابية بلغت 16.868 في المئة بعد اجراء أكثر من 224 ألف اختبار مشيرة إلى أن عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة يبلغ 946 شخصا بينهم 213 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت الوزارة أن مؤشر تكاثر الوباء يستمر في الانخفاض ليصل الى 1.05 في المئة، وسجلت انخفاض عدد الحالات النشطة ومؤشر تفشي الوباء، ويبلغ عدد المرضى بحالة نشطة الى 483,228. وقد لاحظت وزارة الصحة منذ مساء أمس مؤشرات أولية على انخفاض معدلات الاصابة بالمتحور "اوميكرون" وقد بلغ اجمالي الوفيات منذ انتشار الوباء 8556.

وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الرابعة 626.214 والجرعة الثالثة 4.437.389 والثانية 6.083.348 والأولى 6.690.116