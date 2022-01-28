سفير واشنطن لدى إسرائيل يعلن إنشاء "مجموعة عمل" تضم سفراء أمريكا والمغرب والإمارات والبحرين

"افتتحنا مجموعة عمل السفراء حول الاتفاقيات الإبراهيمية، الأول من بين العديد من الاجتماعات "هيا بنا إلى العمل"

أطلق سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل توم نيديس، الأربعاء المنصرم، "مجموعة عمل" تضم سفراء أمريكا والمغرب والإمارات والبحرين إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية الإسرائيلية حول الاتفاقيات الابراهيمية، مشيرا في تغريدة له "لقد افتتحنا للتو مجموعة عمل السفراء حول الاتفاقيات الإبراهيمية، وهو الأول من بين العديد من الاجتماعات مع شركائنا الاستثنائيين، هيا بنا إلى العمل".

وشهد الحفل مشاركة رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل عبد الرحيم بيوض، إلى جانب سفراء دولة الإمارات محمد آل خاجة، ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى إسرائيل خالد الجلاهمة، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، وممثل عن مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية.

ورحب توم نيديس في كلمته بإبرام الاتفاقيات الابراهيمية، واصفا إياها بأنها "ضرورية لاستقرار وازدهار المنطقة"، وتابع وفقًا لرؤية الرئيس جو بايدن فإنها ليست بديلا عن "السلام الإسرائيلي الفلسطيني"، على أساس "حل الدولتين المتفاوض عليه"

ويأتي إنشاء مجموعة العمل هذه، إضافة إلى مبادرات مماثلة ظهرت في الآونة الأخيرة بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات بين إسرائيل والدول العربية التي اتخذت خطوة التطبيع.