شمل عددا من "الفرضيات القتالية والتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية واقتحام المباني واستطلاع الشواطىء

تجري القوات البحرية السعودية والمصرية، مناورات التمرين البحري المختلط "مرجان 17"، بقاعدة الملك فيصل بالأسطول الغربي، في البحر الأحمر، شمل عددا من "الفرضيات القتالية والتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية واقتحام المباني واستطلاع الشواطىء والجزر، وإقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والاستراتيجية"

ويهدف هذا التمرين إلى "تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية الشقيقة"كما يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية.