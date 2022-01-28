إسرائيل: إطلاق سراح سيدتين متهمتين بالتجسس لصالح إيران رهن الإقامة الجبرية

تم اعتقالهم بشبهة "مساعدة عميل إيراني في جمع معلومات استخبارية وإقامة اتصالات في إسرائيل"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه "تم الإفراج عن سيدتين إسرائيليتين متهمتين بالمساعدة في عملية تجسس إيرانية كانتا قيد الإقامة الجبرية"من بين خمسة مشتبه بهم تم اعتقالهم بشبهة "مساعدة عميل إيراني في جمع معلومات استخبارية وإقامة اتصالات في إسرائيل"

وأمرت المحكمة المركزية في القدس، بالافراج عنهما (المتهمون الخمسة - أربع نساء ورجل - جميعهم يهود مهاجرون من إيران أو من نسل مهاجرين إيرانيين) في وقت سابق من هذا الأسبوع.وبحسب موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي ولم يستأنف جهاز الأمن العام "الشاباك" القرار

ومن جهتها ذكرت إذاعة الجيش أنه "في ظل ظروف الإفراج عن السيدتين، سيخضعان للمراقبة مع منعهما من استخدام الإنترنت" وهو الأمر الذي قال القاضي إنه سيقلل من المخاطر التي يشكلنها.

وبحسب ما ورد، قال القاضي: "قبل ارتكاب هذه الأفعال، كانوا من النساء العاديات في الأسرة، وقد اعترفت كلتاهما بأفعالهما، وتفهم إحداهما خطورة أفعالها".

لم يتم الكشف عن اسم المرأتين لأن نشر هويات المشتبه بهم محظور بموجب أمر حظر نشر صادر عن المحكمة بناء على طلب محاميهم.

وفقا لجاهز الأمن العام "الشاباك"، قام المشتبه بهما بتصوير مواقع مهمة من الناحية الاستراتيجية في إسرائيل، وحاوتا تكوين علاقات مع السياسيين، من بين جرائم أخرى."

وكانت إسرائيل، قد أعلنت في بداية الأسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، أنها فككت “شبكة تجسس” تعمل لصالح إيران تجند نساء إسرائيليات على شبكات التواصل الاجتماعي لتكليفهن لاحقا بمهام مختلفة مثل الحصول على وثائق للجيش أو تصوير السفارة الأميركية.