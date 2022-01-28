الاتفاق النووي: تعليق مفاوضات فيينا مؤقتا للتشاور ابتداء من السبت وباريس تقر بإمكانية الاتفاق

الاتحاد الاوروبي"المشاركين في مفاوضات فيينا سيعودون لبلدانهم للتشاور، وإن المطلوب هو التوصل إلى قرارات سياسية"

قالت وكالة الأنباء الإيرانية مساء اليوم الجمعة، إنه سيتم تعليق المفاوضات النووية في فيينا عدة أيام ابتداء من غد السبت، مضيفة أن "قرار تعليق المفاوضات اتخذ بناء على اتفاق بين جميع الأطراف" في حين ذكر مصدر فرنسي أن "هناك مؤشرات على إمكانية التوصل لاتفاق رغم صعوبته".

وقال منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا إن "المشاركين في مفاوضات فيينا سيعودون لبلدانهم للتشاور، وإن المطلوب هو التوصل إلى قرارات سياسية"

وقال مصدر إيراني مطلع إن "مفاوضات فيينا ستعلق نظرا لأهمية القضايا العالقة وضرورة اتخاذ قرارات سياسية، معتبرا أن المفاوضات بناءة، وأن التعليق المؤقت جاء بسبب ضرورة العودة للعواصم"وأضاف المصدر الإيراني أن تسريع التفاوض لتحقيق الاتفاق هو أمر مرهون بقرارات الأطراف الأخرى.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش- إن مفاوضات فيينا تسير بشكل إيجابي، مشددا على أنه من الضروري أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات عملية وملموسة.

ونقلت رويترز عن مصدر في قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن المفاوضات النووية مع إيران صعبة، لكن توجد مؤشرات على أن الاتفاق ممكن"وأضاف المسؤول الفرنسي أن مسألة تقديم الضمانات وكيفية إعادة البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة هي أمور ما زالت بحاجة إلى توضيح.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قد جدد استعداد بلاده للانخراط في محادثات مباشرة مع إيران، معتبرا أن المفاوضات المباشرة تساعد في تلافي سوء الفهم.وقال "هناك مسائل تقنية ومعقدة للغاية، ونحن لا نشارك حاليا في محادثات مباشرة لأن إيران لم توافق بعد على إجراء هذه المحادثات".