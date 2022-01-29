الحوثيون يؤكدون استهداف قوات "تدعمها الإمارات" في شبوة بصاروخ باليستي

تابع المتحدث، "نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة أكثر من 40 مرتزقا بينهم قادة، وتدمير عدد من الآليات"

أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم السبت، أنها استهدفت تجمع كبير لمن أسمتهم "مرتزقة ودواعش الإمارات" في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة نتج عنه مصرع وإصابة أكثر من 40 شخصا.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من إستهداف تجمع كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ بالستي وكانت الإصابة دقيقة"، حسب موقع RT بالعربي.

وتابع المتحدث، "نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة أكثر من 40 مرتزقا بينهم قادة، وتدمير عدد من الآليات".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية، قد اتهمت الجمعة الماصي، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز سفينة وقود تابعة للأمم المتحدة أثناء ابحارها إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن، وتغيير وجهتها إلى قبالة السواحل السعودية، فيما اتهم التحالف العربي، أن جماعة "أنصار الله"، قامت باختطاف السفينة "روابي"، من قبالة محافظة الحديدة غرب اليمن، أثناء قيامها بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

يشار إلى أن السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

ويذكر أنه في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.