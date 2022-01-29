السفير الإماراتي لدى إسرائيل يؤكد أن الرئيس الإسرائيلي سيزور الإمارات غدا الأحد

"سيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 الحالي في معرض إكسبو الدولي"

أكد السفير الإماراتي في تل أبيب، محمد آل خاجة،أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، سيزور الإمارات غدا الأحد أول زياره رسمية والتي كانت مجدولة مسبقًا بتاريخ 9 يناير /كانون الثاني وتم تأجيلها لظروف كوفيد 19.

وقال السفير الإماراتي: "تستقبل الإمارات الرئيس الإسرائيلي الأحد المقبل في زيارة رسمية ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين". مضيفا في تغريدة له، "الإمارات وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب". حسب موقع النشرة.

وأشار السفير الإماراتي، إلى أنه "سيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 الحالي في معرض إكسبو الدولي".

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي، قد أكد الثلاثاء الماضي في بيان له "بدعوة من (الشيخ محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبوظبي (نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية)، يتوجه الرئيس إسحاق هرتسوغ والسيدة الأولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رئاسية إسرائيلية". مضيفا أن "هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يقوم فيها رئيس دولة إسرائيل بزيارة رئاسية لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرا إلى أن الزيارة ستبدأ الأحد وتستمر حتى الإثنين.

ولفت البيان إلى أن "الزيارة المهمة تأتي في الوقت الذي ينشغل فيه الشعبان الإسرائيلي والإماراتي بوضع أسس لمستقبل مشترك جديد".

وتابع هرتسوغ: "أعتقد أن شراكتنا الجديدة الجريئة ستغير الشرق الأوسط وتلهم المنطقة بأكملها. نحن أمة محبة للسلام، وسنعمل معًا على توسيع الدائرة التاريخية للسلام لاتفاقيات إبراهيم، وننشئ عالمًا أفضل وأكثر تسامحًا وأمانًا لأطفالنا".

وشكر الرئيس الإسرائيلي "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه الدعوة الكريمة لتعميق أواصر الصداقة بين بلدينا".