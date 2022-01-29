إيران تدين الهجوم على مطار بغداد وتحذّر من "زعزعة الاستقرار"

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان، إن ذلك "يأتي في مسار زعزعة أمن واستقرار العراق"

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر الجمعة بالصواريخ، محذّرة من أنه يأتي ضمن مسار لـ"زعزعة استقرار" العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان، إن ذلك "يأتي في مسار زعزعة أمن واستقرار العراق". مشيرا أن "مثل هذه الأعمال المشبوهة من شأنها أن تؤدي الى زعزعة الأمن ونشر الفوضى في العراق وتوفر السبيل للمناوئين ومثيري الفتنة وتؤثر على خدمات الحكومة للمواطنين".

وتابع خطيب زاده أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت على الدوام ارساء وصون الأمن في العراق وتقدمه وتطوره ونشر الأمن الشامل فيه ووحدة أراضيه، وتدعم إجراءات الحكومة العراقية لارساء الأمن والاستقرار".

ومن جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق رحلاتها الى بغداد بشكل "موقت"، وذلك وفق ما أوردت عبر "تويتر" موضحة أن الخطوة تأتي بناء على "التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرا للأوضاع الراهنة" في العراق.

وكان الهجوم على مطار بغداد الدولي في العراق، قد تسبب بأضرار مادية في مدرج وطائرتين فارغتين متوقفتين على أرض المطار، في عملية جديدة من سلسلة هجمات في الأشهر الأخيرة تنسبها واشنطن الى فصائل مسلحة موالية لإيران.

يشار إلى أن هذه الهجمات بدأت بعد قيام الولايات المتحدة، باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في كانون الثاني/يناير 2020، بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وتصاعدت وتيرتها ضد أهداف أميركية خصوصا بالتزامن مع المطالبة بانسحاب القوات الأميركية من العراق.

ويذكر أن العراق يشهد حاليا اضطرابا سياسيا الى جانب الاضطراب الأمني بعد الانتخابات النيابية التي سجلت نتائجها تراجعا للكتلة السياسية المقرّبة من إيران. ولا تزال عملية تشكيل الحكومة متعثرة منذ أشهر.