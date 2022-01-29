ارتفاع عدد المرضى في الحالات الخطيرة الى 1010

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، إنها سجلت 53,020 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وأشارت معطيات الوزارة الى ارتفاع عدد المرضى في الحالات الخطيرة الى 1010.

وبحسب الصحة الاسرائيلية ان إجمالي عدد الإصابات بلغ، السبت، 444,886 إصابة نشطة. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحةبلغ 2,751,363 بينها 8,657 وفيات.

وسجلت الاصابات السبت، بعد اجراء 226,523 ،فحصا كانت نسبة الفحوصات الايجابية منها 27.44%، وهذا يعتبر ارتفاع جديد عن النسبة التي سجلت في الايام الاخيرة.

وفي سياق متصل، توقع باحثون من الجامعة العبرية في القدس ان ينخفض معدل الاصابات اليومي بكورونا في اسرائيل الى عشرة آلاف في غضون اسبوعين. ويعتقد هؤلاء الباحثون الذين يقدمون المشورة الى كابينيت كورونا ان تفشي الفيروس بلغ ذروته قبل خمسة أيام.